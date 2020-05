L.A. Confidential

Drei Cops und ein Verbrechen: Auf den ersten Blick haben Bud White (Russell Crowe), Ed Exley (Guy Pearce) und Jack Vincennes (Kevin Spacey) wenig gemein, außer dass der bullige Choleriker, der streberhafte Gerechtigkeitsfanatiker und der eitle Dandy für das LAPD arbeiten. Aber ein mysteriöser Massenmord in einem Diner bringt die drei so unterschiedlichen Polizisten zusammen.



Ihre Ermittlungen führen sie ebenso ins schwarze Getto wie in die Welt der Schönen und Reichen, in der der zwielichtige Millionär Pierce Patchett (David Strathairn) einen exklusiven Callgirl-Ring betreibt. Das besondere Angebot: Alle Mädchen sehen aus wie berühmte Hollywood-Schauspielerinnen. Vor allem das Veronica-Lake-Double Lynn Bracken (Kim Basinger) hat es der fanatischen Spürnase Bud White angetan, und wider besseren Wissens lässt er sich auf eine Affäre mit der geheimnisvollen Blondine ein.



Doch nicht nur diese verbotene Beziehung droht ihn in Teufels Küche zu bringen. Je tiefer er und seine Kollegen in dem Sumpf aus Korruption, Verbrechen und Prostitution graben, desto gefährlicher wird es für sie. Denn ihre Feinde sitzen auch in den eigenen Reihen.