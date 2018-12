Last Vegas

Seit ihrer Kindheit in New York sind die vier Männer Billy (Michael Douglas), Paddy (Robert De Niro), Archie (Morgan Freeman) und Sam (Kevin Kline) miteinander befreundet. Inzwischen haben sie das Senioren-Alter erreicht, leben an unterschiedlichen Orten des Landes. Nur Paddy ist in der Ostküsten-Metropole geblieben.