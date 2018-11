Liebe braucht keine Ferien

Nancy Meyers ist als Drehbuchautorin und Regisseurin die Expertin für große Gefühle in schönen Kulissen. Eli Wallach ("Misfits - Nicht gesellschaftsfähig", 1961), der 2014 mit biblischen 98 Jahren in seiner Geburtsstadt New York gestorben ist, spielt den charmanten Arthur. Nach über 60 Jahren im Filmgeschäft, in denen er mit Stars wie Clarke Gable, Clint Eastwood, Steve McQueen, Marilyn Monroe, Peter O''Toole und Al Pacino vor der Kamera stand, war er noch bis zu seinem Tod als Schauspieler aktiv: Sein letzter großer Filmauftritt fand in Oliver Stones "Wall Street: Geld schläft nicht" (2010) statt. Als Wallachs berühmteste Rolle gilt jedoch immer noch die des Banditen Tuco in Sergio Leones "Zwei glorreiche Halunken" (1966).