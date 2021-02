Linda Lovelace - Pornostar

Linda Lovelace (Amanda Seyfried) ist ein typischer Teenager seiner Zeit: jung, schön, naiv und vor allem abenteuerlustig. Eines Tages lernt sie den attraktiven Chuck Traynor (Peter Sarsgaard) kennen, und es ist Liebe auf den ersten Blick. Um so schnell wie möglich ihr restriktives Elternhaus (Sharon Stone und Robert Patrick) verlassen zu können, willigt sie euphorisch in seinen charmanten Heiratsantrag ein.



Schon bald hat das junge Paar Geldprobleme, und der zunächst so romantische Ehemann entwickelt sich zu einem cholerischen und gewalttätigen Haustyrannen. Von Geldsorgen geplagt, überredet Chuck seine ihm immer noch treu ergebene Linda schließlich, in kleinen Pornofilmchen mitzuwirken.



Linda, die sich davon auch eine Filmkarriere erhofft, willigt ein und avanciert mit ihrem ersten größeren Erotikfilm, "Deep Throat", zum weltberühmten Pornostar sowie zur glamourösen Ikone der "sexuellen Revolution". Bei der Filmpremiere trifft sie auch auf "Playboy"-Chef Hugh Hefner (James Franco), der ihr ein eindeutiges Angebot macht.



Als Chuck sie immer öfter schlägt und zur Prostitution zwingt, versucht sie, dem zerstörerischen Leben zwischen Partys, heftigem Drogenmissbrauch und sexueller Ausbeutung zu entkommen.