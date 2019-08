Love Is All You Need

Dort will Astrid Patrick (Sebastian Jessen) ehelichen, einen jungen Mann, den sie gerade mal drei Monate kennt. Astrid und Patrick sind einige Zeit vor ihren zahlreichen Gästen angekommen und richten die Villa, die lange unbewohnt war, mithilfe zweier italienischer Freunde für die Besucher und das Fest her. Patricks verwitweter Vater Philip (Pierce Brosnan), der von Kopenhagen aus einen international erfolgreichen, lukrativen Handel mit Obst und Gemüse betreibt, ist ebenfalls unterwegs nach Italien. Im Flughafen-Parkhaus kommt es zur ersten Begegnung zwischen Philip und Ida - Blechschaden inklusive.



Angekommen in Italien, wird Philip mit Erinnerungen an seine verstorbene Frau konfrontiert. Die alte Villa in Italien war einst das Ferienhaus der Familie. Ida wiederum muss die Anwesenheit der neuen Freundin ihres Mannes ertragen. Leif präsentiert seine Couch-Affäre den versammelten Hochzeitsgästen als Lebensgefährtin. Philip muss sich den Annäherungsversuchen seiner Schwägerin Benedikte (Paprika Steen) entziehen. Es bleibt allen Anwesenden kaum verborgen, dass sie ein Auge auf den attraktiven Schwager geworfen hat.



Eigentlich möchte Philip seine Ruhe. Doch immer wieder kommt es zu zufälligen Begegnungen mit Ida, die zu intensiven Gesprächen führen. Philip spendiert Ida ein neues Kleid für die Hochzeit, denn ihr Koffer ist in Kopenhagen zurückgeblieben. Ida, die ihn zunächst für "ekelhaft, blöd und unfreundlich" hielt, kann sich Philips Charme nicht lange entziehen. Und dann bekommt das Hochzeitspaar kalte Füße. Die Gäste sind aber noch da. Und ein Fest, das nicht stattfindet, verändert ihr Leben für immer.



Mit ihrem langjährigen Co-Autor Anders Thomas Jensen schrieb Susanne Bier (Auslands-Oscar 2010 für "In einer besseren Welt") die pointierte Tragikomödie, die im Original (übersetzt) den mutigen Titel "Die kahle Friseurin" trägt.