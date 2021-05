Die US-amerikanische Studentin Lucy (Scarlett Johansson) lebt seit einer Weile in Taiwan. Durch ihren Freund Richard (Pilou Asbaek) gerät sie in den Besitz eines Koffers, den sie einem gewissen Mr. Jang (Choi Min-sik) überbringen soll. Doch schnell stellen sich der koreanische Geschäftsmann und seine Handlanger als kaltblütige Gangster heraus, die Lucy zwingen, einen riskanten Job zu übernehmen. Sie soll als Kurier für eine neuartige Designerdroge fungieren.



Dazu wird ihr ein kleines Paket in den Unterleib implantiert, das nach Europa geschmuggelt werden soll. Als dieses jedoch aufplatzt, wird die Droge in ihrem Körper freigesetzt. Daraufhin steigert sich die Leistungsfähigkeit ihres Gehirns kontinuierlich, und sie dringt in ungeahnte Sphären vor. Allerdings kann niemand vorhersagen, was passiert, falls ihr Gehirn tatsächlich die maximale Leistungskapazität erreichen sollte.



Außerdem bewirkt die Droge auch einen immens schnellen Verfall ihrer Zellen - ohne die Substanz droht der jungen Frau also ein rascher Tod. Mithilfe des Neurologen Samuel Norman (Morgan Freeman) versucht Lucy, eine Lösung zu finden, während sie von der koreanischen Mafia gnadenlos gejagt wird.



So unterschiedlich sie auch waren, praktisch alle Filme von Regisseur Luc Besson aus den 80ern und 90ern erlangten schnell regelrechten Kultstaus: der Neo-Noir "Subway", der Actionthriller "Nikita", das Epos "Im Rausch der Tiefe", das Drama "Léon - Der Profi" oder das Sci-Fi-Spektakel "Das fünfte Element".



Danach konzentrierte sich Besson mit seiner Firma EuropaCorp zunehmend auf die Produktion von Filmen und verkündete 2006 sogar seinen Rückzug aus dem Filmgeschäft. Doch diesen Entschluss revidierte er sehr schnell und realisierte unter anderem die dreiteilige Animationsfilmreihe "Arthur und die Minimoys".

Mit "Lucy" präsentierte der französische Filmemacher 2014 dann wieder einen furiosen Science-Fiction-Thriller, dessen nervenaufreibende Geschichte auf dem sogenannten "Zehn-Prozent-Mythos" basiert.



Das beeindruckende Ergebnis ist auch der mit Scarlett Johansson und Morgan Freeman hochkarätigen Besetzung zu verdanken. In der Rolle des Mr. Jang ist außerdem Choi Min-sik zu sehen, der im südkoreanischen Meisterwerk "Oldboy" zu überzeugen wusste.