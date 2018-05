Machen wir's wie Cowboys

Das Trio kann schließlich Teresa (Cara Buono) in einer versteckten Fabrik ausfindig machen, in der der Gangster John Stark (Dylan McDermott) Flüchtlinge wie Sklaven hält. Doch Stark nimmt Teresa als Geisel und flüchtet mit ihr quer durch die Stadt. Pepper und Sonny besinnen sich auf das, was sie am besten können, galoppieren dem Flüchtenden auf Polizeipferden hinterher und mischen den Menschenhändlerring und überhaupt die ganze Stadt auf ihre ganz spezielle Art auf, sie "machen''s eben wie Cowboys".