2017 führte Muschietti Regie bei der erfolgreichen Neuinterpretation von Stephen Kings Roman "Es". Produzent und Regisseur Guillermo del Toro geht dieses Jahr mit "The Shape of Water - Das Flüstern des Wassers" in 13 Kategorien ins Oscar-Rennen. Von der in Hollywood akkreditierten Auslandspresse erhielt "The Shape of Water" bereits 4 Golden Globes, u. a. für den Regisseur und als "bestes Drama".