Es waren wilde Zeiten, als Donna (Meryl Streep) jung war. Aus diesen Zeiten geblieben ist ihr die fast 20-jährige Tochter Sophie (Amanda Seyfried), die Donna ohne Vater aufgezogen hat. Mit ihr lebt sie auf einer griechischen Insel und führt dort ein kleines Hotel.



Zur Zeit von Sophies Empfängnis hatte Donna Kontakt mit mehreren Männern, daher gibt es gleich drei potenzielle Väter. Sophie, sehr jung, sehr verliebt und am Vorabend ihrer Hochzeit mit Sky (Dominic Cooper) stehend, hat heimlich im Tagebuch ihrer Mutter gelesen und alle drei potenziellen Väter nun zu ihrer Hochzeit auf die Insel eingeladen: den New Yorker Geschäftsmann Sam (Pierce Brosnan), den englischen Gentleman Harry (Colin Firth) und den Weltenbummler Bill (Stellan Skarsgård).



Donna ahnt von all dem zunächst nichts. Sie hat ihre besten Freundinnen zur Verstärkung für sich zur Hochzeit gebeten: Rosie (Julie Walters) und Tanya (Christine Baranski), die noch zu haben wären und Männerbekanntschaften nicht abgeneigt sind, während Donna angeblich ja nichts mehr mit Männern zu tun haben möchte.



"Mamma Mia!" war ein weltweiter Kinoerfolg. Im Startjahr 2008 war die Musicalverfilmung mit zirka 33,7 Millionen verkauften Kinokarten der Spitzenreiter der europäischen Kinocharts. Allein in Deutschland sahen über vier Millionen Zuschauer Meryl Streep & Co. beim Singen und Tanzen zu. Zahlreiche legendäre ABBA-Hits sind im Film zu hören, unter anderem selbstverständlich "Mamma Mia!", aber auch "Dancing Queen", "Lay All Your Love On Me", "The Winner Takes It All" und "Waterloo".



Der Schauplatz des Musicals, die Insel Kalokairi, ist fiktiv. Gedreht wurde neun Wochen in den berühmten englischen Pinewood Studios und an Originalschauplätzen in Griechenland, auf den Inseln Skiathos und Skopelos in der Ägäis sowie auf dem Festland in Damahouri. Das Eintreffen der drei potenziellen Väter zeigt den alten Hafen von Skiathos. Auf Skiathos liegt auch die kleine Kirche mit Glockenturm, die im Film vorkommt. Es handelt sich um die orthodoxen Christen vorbehaltene Kirche des Heiligen Johannes auf dem Hügel von Kastri. Auf Skopelos wurden einige Sequenzen an dem wunderschönen Sandstrand von Kastani gedreht.



Am Samstag, 22. Juni 2019, ist aus Anlass von Meryl Streeps Geburtstag ein weiterer Film mit ihr in der "ZDF-Filmnacht" zu sehen: der Thriller "Am wilden Fluss", in dem sich die vielseitige Schauspielerin von einer ganz anderen Seite zeigt als in "Mamma Mia!".



3sat zeigt im Umfeld von Meryl Streeps Geburtstag zwei weitere bekannte Filme der Aktrice:

Das Melodram "Jenseits von Afrika" (9. Juni 2019) und "Die durch die Hölle gehen" (21. Juni 2019).



Für das Melodram "Jenseits von Afrika", in dem Streep die dänische Schriftstellerin Tania Blixen verkörpert, die vor dem Zweiten Weltkrieg eine Kaffeeplantage in Kenia bewirtschaftet, erhielt Streep einen von insgesamt drei Oscars als Beste Hauptdarstellerin.