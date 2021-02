Meine chaotische Hochzeit

Lauren (Miranda Tapsell) und Ned (Gwilym Lee) leben in Adelaide. Sie sind schon seit Längerem ein Paar. Lauren ist Anwältin, spielt beruflich in der Top-Liga, wurde gerade erst von ihrer Chefin Hampton (Kerry Fox) zur Partnerin befördert. Ned, ebenfalls Anwalt, hat soeben wegen eines emotionalen Rechtsstreits um eine Nichtigkeit seinen Job verloren. Bevor er Lauren sagen kann, dass er arbeitslos ist, macht er ihr jedoch einen Heiratsantrag, den sie ohne Zögern annimmt.



Weil sie unbedingt in Anwesenheit von Eltern und Freunden in ihrer alten Heimat, Darwin, heiraten will, fliegen Ned und Lauren mit Hündchen Cher spontan in den australischen Norden. Hampton hat Lauren zehn Tage Urlaub gewährt, der Hochzeitstermin steht.



Lauren war fünf Jahre nicht mehr in Darwin. Dort angekommen, macht sie eine schreckliche Entdeckung: Ihre Mutter Daphne (Ursula Yovich), genannt Daffy, hat Vater Trevor (Huw Higginson) verlassen. Nur zwei Klebe-Etiketten auf ihrem Handy hat Daphne als Abschiedsbotschaft für Trevor hinterlassen. Er weiß nicht, wo sie ist. Fraglich, ob Daphne nur eine Auszeit von ihrer Ehe braucht oder eine Scheidung beabsichtigt.



Daphne hat bereits einmal alles stehen und liegen lassen. Als junge Frau sollte sie in ihrer Heimat, den Tiwi-Inseln, einen Mann ihres eigenen Volkes, einen Aborigine, heiraten. Doch während die traditionelle Zeremonie bereits begonnen hatte, überlegte Daphne es sich anders, stahl ein Boot und ward nicht mehr auf Tiwi gesehen. Kurz zuvor hatte sie Trevor kennengelernt.



Lauren will auf keinen Fall ohne ihre Mutter heiraten. Ned hat Daphnes Handy ausgelesen und eine Ahnung, wohin sie abgehauen ist. Er kennt zumindest die Richtung. Lauren und Ned machen sich auf die Suche nach Daphne. Dabei erleben sie die schönsten Orte und Landschaften in Australiens Norden, der von den Einheimischen "Top End" genannt wird. Zunächst sind die zehn Tage, die ihnen vor dem gesetzten Hochzeitstermin bleiben, wie eine romantische Auszeit, ein Traumurlaub vor Traumkulisse.



Doch mit jedem Tag, den die Suche nach Daphne dauert - egal, wie schön die Landschaft auch sein mag - steigt für Lauren der Stressfaktor, es kommt zu Spannungen und Streit zwischen ihr und Ned. Im Nirgendwo zwischen Darwin und den Tiwi-Inseln sagt Lauren die Hochzeit schließlich ab und lässt Ned stehen. Ohne ihn erreicht sie die Inseln, die Heimat ihrer Mutter.



Mit Verspätung oder ohne - am Ende kommen (fast) alle Beteiligten auf den Tiwi-Inseln zusammen, darunter Neds Bruder Robbie (Matt Crook) und Laurens Freundinnen aus Darwin, ihre Brautjungfern. Lauren konnte sich in der Zwischenzeit mit ihrer Mutter aussprechen und hat ihre Großeltern kennengelernt. Sie vermisst Ned und will ihn nun doch heiraten.



Ned ist nach Darwin zurückgekehrt und steht bereits am Flughafen in der Warteschlange, um nach Adelaide zu fliegen. Laurens Chefin Hampton ist auf denselben Flieger gebucht.



Sie war nach Darwin gekommen, um Laurens Hochzeit zu organisieren. Da die Hochzeit geplatzt ist, hat sie dort nichts mehr zu tun. Neds Handy klingelt, es ist Lauren. Diesmal will sie ihn bitten, sie zu heiraten. Doch Ned will nicht an sein Telefon gehen. Hampton muss dem Glück auf die Sprünge helfen.