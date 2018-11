Mickey Blue Eyes - Mafioso wider Willen

Michael Felgate (Hugh Grant), der Leiter des kleinen aufstrebenden Auktionshauses "Cromwell" in New York, könnte glücklicher nicht sein: Sein geistreicher Humor und die charmant-englische Art machen ihn zu einem der beliebtesten Auktionatoren der Stadt, und so mancher prestigeträchtige Abschluss des Auktionshauses geht auf ihn zurück. Auch privat ist das Glück auf seiner Seite.