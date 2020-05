Mission: Impossible

Der Beginn ist ein Klassiker: Jim Phelps (Jon Voight), der Chef des IMF-Teams ("Impossible Mission Force"), erhält auf elektronischem Wege einen neuen Auftrag, dann erklingt der berühmte Satz "Dieses Band wird sich in fünf Sekunden selbst zerstören", und die eingängige Filmmusik von Lalo Schifrin gibt den Startschuss für ein neues, brandgefährliches Abenteuer.



Doch die Zeiten des Kalten Krieges sind vorbei, und die Jagd gilt einem Verräter in den eigenen Reihen. Schauplatz des Einsatzes ist die amerikanische Botschaft in Prag. Hier soll ein folgenschweres Geschäft über die Bühne gehen - eine Diskette, die alle amerikanischen Undercover-Agenten im ehemaligen Ostblock enttarnen würde. Verkäufer ist ein US-Beamter, Käuferin ist "Max" (Vanessa Redgrave), eine international bekannte Waffenhändlerin.



Zunächst läuft die Aktion auch wie am Schnürchen. Einsatzleiter Ethan Hunt (Tom Cruise) ist kurz davor, den Maulwurf dingfest zu machen, da läuft das ganze Unternehmen plötzlich aus dem Ruder. Ein Fahrstuhl macht sich selbstständig, tötet einen Kollegen von Hunt, Teamchef Phelps wird auf der Karlsbrücke tödlich getroffen, und Agentin Sarah (Kristin Scott Thomas) gerät in einen blutigen Hinterhalt. Lediglich Hunt und Phelps' schöne Frau Claire (Emmanuelle Béart) überleben den Einsatz und gelten nun ihrerseits in der CIA-Zentrale als Verräter.



Doch wer hier wen reingelegt hat, das entscheidet sich im Lauf einer dramatischen Verfolgungsjagd im Eurotunnel, bei der nicht nur ein Hubschrauber und ein französischer Hochgeschwindigkeitszug eine tragende Rolle spielen, sondern auch die legendären Gesichtsmasken aus Gummi noch einmal zum Einsatz kommen.