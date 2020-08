Mo Hayder: Die Behandlung

Trotz dieses Traumas beginnt Cafmeyer in einem verstörenden Fall zu ermitteln, bei dem es auch um eine Kindesentführung geht. Familie Simons wurde drei Tage lang gefesselt in ihrer Wohnung festgehalten. Ihr neunjähriger Sohn Robin ist verschwunden. Nach zunächst vergeblichen Suchaktionen wird der Leichnam des Kindes schließlich auf einem Baum gefunden, sexuell missbraucht, stranguliert und mit einer Bisswunde am Rücken.