Moppel-Ich 

Denn während sie ihren Hörern eine bewusste und gesunde Ernährung ans Herz legt, hat sie sich nach einer Trennung im Lauf der Jahre eine dicke Schicht Kummerspeck angefuttert. Alles wäre nur halb so schlimm, würde nicht die Firma Slim-Line ausgerechnet Christin als Werbeträgerin für ihre neueste Diätdrink-Kampagne haben wollen.



Auch Carlas beste Freundin Brit, die, grazil und gertenschlank, von einer Modelkarriere träumt, schafft es nicht, Carla aus ihrer selbst gewählten Isolation herauszureißen.



Doch dann bekommt Carla in ihrer Livesendung einen Anruf, der ihr bisheriges Leben auf den Kopf stellt. Tom, der Anrufer, ist charmant, einfühlsam und hartnäckig. Nach einer durchtelefonierten Nacht ist sich Carla sicher: Sie will Tom treffen. Und da der ja die schlanke, erotische Christin erwartet, will sich Carla – sozusagen inkognito – den Traumprinzen einfach mal ansehen. Als sie allerdings feststellt, dass Tom der große, gutgewachsene Typ mit Waschbrettbauch ist, wird ihr klar: Will sie ihn haben, muss sie abnehmen.



Carlas Ehrgeiz ist geweckt – an ihrem Hunger ändert das jedoch leider gar nichts. Diäten sind nicht witzig, und Joggen allein macht auch nicht schlank. Als dann auch noch der sympathische Landschaftsgärtner Konrad in Carlas Leben tritt, der von dem ganzen Schlankheitswahn so überhaupt gar nichts hält, ist das Chaos perfekt.