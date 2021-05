Früher Morgen in Brüssel, es regnet in Strömen. Belgien hat den Vorsitz der EU übernommen, der belgische Premierminister Michel Devreese bereitet sich in seinem Haus am Rand der Stadt auf hohen Staatsbesuch vor. Binnen Stunden soll er die US-Präsidentin begrüßen und nach einem Staatsbankett mit ihr drängende politische Fragen diskutieren.



Doch als Michel zu seinem Chauffeur und seiner Pressesprecherin Eva in seinen Wagen steigt, wird das Auto kurze Zeit später von einem bewaffneten Kommando überfallen. Der Chauffeur stirbt und wird durch einen Komplizen der Terroristen ersetzt. Deren Forderung: Michel soll die US-Präsidentin erschießen.



Als Druckmittel benutzen die Männer unter ihrem Anführer Michels Familie. Sie haben seine Frau Christine und seine beiden Kinder Laura und Sander in ihre Gewalt gebracht und in ihr Kontrollzentrum, eine verlassene alte Fabrik in Vorst, verschleppt.



Von Vorst aus bedient ihr Anführer auch den hochmodernen technischen Überwachungsapparat. Nicht nur, dass Michel und Eva über ihre Armbanduhren abgehört und überwacht werden, auch der neue "Chauffeur" weicht nicht von ihrer Seite. Das erregt das Misstrauen von Michels Stabschef Paul, als die Präsidentin ihr Flugzeug verlässt und der protokollarisch festgelegte Ablauf des Staatsbesuches beginnt.



Bei den verzweifelten Versuchen der Opfer, ihr Schicksal abzuwenden, blicken sie direkt in die Fratze des Terrors, oft, ohne sagen zu können, wer Freund und wer Feind ist. Doch Michel ist entschlossen, seine Familie zu retten, auch, wenn es womöglich sein eigenes Leben kostet.



Belgien trifft Hollywood: Erik Van Looy zeichnete bereits für den Thriller "Tödliche Affären" ("Loft") verantwortlich. "Loft" war so erfolgreich, dass es schnell ein US-Remake gab, bei dem Van Looy ebenfalls Regie führte. "TV Movie" verglich 2017 Van Looy mit Suspense-Altmeister Alfred Hitchcock.



Van Looy betont, dass es sich bei "Mord auf höchster Ebene" nicht um einen Politthriller handele, da Politik nur eine untergeordnete Rolle spiele. Das politische Geschehen liefere vor allem den Hintergrund einer Story, in der ein Mensch in eine Extremsituation gebracht werde. Der Premier müsse nach einem Ausweg aus seiner misslichen Lage suchen, ohne das Leben seiner Familie zu gefährden.



Erik Van Looy leugnet nicht seine Vorliebe für das US-Genrekino. John Badhams Film "Gegen die Zeit" ("Nick of Time", 1995) mit Johnny Depp und Christopher Walken habe "Mord auf höchster Ebene" in jedem Fall inspiriert. Gern baut der Regisseur auch kleine Zitate anderer Filme in seine Werke ein. So gibt es in "Mord auf höchster Ebene" eine Dialogstelle, die fast identisch ist mit einem kleinen Dialog aus "Gegen die Zeit" - und zwar, wenn der neue Chauffeur dem Premier mitteilt, er baumele wie ein Fisch am Haken.



Hauptdarsteller Koen De Bouw und Regisseur Van Looy arbeiteten bei "Mord auf höchster Ebene" bereits das fünfte Mal zusammen. 1991 spielte De Bouw in Van Looys Kurzfilm "Yuppies" mit - ihrem ersten gemeinsamen Film.



In Vorbereitung auf seine Rolle trafen Hauptdarsteller und Regisseur den damaligen belgischen Premierminister Yves Leterme zu einem Essen - Leterme war 2008 und von 2009 bis 2011 belgischer Regierungschef. Auch De Bouw betont, dass Politik im Film nicht im Vordergrund stehe: "Ich entschied mich, den Premier als eine Art Jedermann darzustellen. Als einen Mann mit Herz und Seele, der nicht davor gefeit ist, verwundbar zu sein."



Die englische Film-, Theater- und Fernsehschauspielerin Saskia Reeves verkörpert die US-Präsidentin. Es ist Reeves' erste Rolle in einem belgischen Film.