Doch dieses Mal handelt es sich um einen farbigen Mann, dessen Körper anscheinend jahrzehntelang im Sumpf gelegen hat. Und dieser Tote weckt Erinnerungen bei Robicheaux. Obwohl es auf den ersten Blick mehr als unwahrscheinlich erscheint, vermutet der Detective, dass zwischen den so unterschiedlichen Fällen ein Zusammenhang besteht.



Der Thriller "Mord in Louisiana" war die erste US-amerikanische Produktion des französischen Meisterregisseurs Bertrand Tavernier ("Der Saustall", "Um Mitternacht"). Die Handlung des Films beruht auf dem Bestseller "Im Schatten der Mangroven" von James Lee Burke. Dessen Reihe um den 1987 ins Leben gerufenen Detective Dave Robicheaux umfasst mittlerweile 18 Bände. 1996 wurde mit "Mississippi Delta - Im Sumpf der Rache" bereits einer dieser Romane verfilmt, die Rolle des Polizisten übernahm damals Alec Baldwin.



Dieses Mal wird der Protagonist von Tommy Lee Jones ("Men in Black, "Im Tal von Elah", "The Homesman") verkörpert. Der Charakterdarsteller war während seiner langen Karriere in den unterschiedlichsten Rollen zu sehen - und wusste stets zu überzeugen. Im Jahr 1994 wurde dies auch bei den Academy Awards gebührend honoriert: Für seine Nebenrolle als Harrison Fords Gegenspieler in "Auf der Flucht" wurde er mit dem Oscar ausgezeichnet. Mit "Auf der Jagd" folgte 1998 ein Sequel, das man dem Schauspieler und seinem Filmcharakter eigens auf den Leib geschrieben hatte.