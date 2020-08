Mord in Ludwigslust

Als Sophia Eichstätt, Analytikerin beim LKA Kiel, von dem Mordfall in Ludwigslust erfährt, glaubt sie, auf eine bisher ungeklärte Mordserie gestoßen zu sein.



In Ludwigslust trifft Sophia auf den Partner vom LKA Schwerin, der ihr zugeteilt wurde. Ausgerechnet Mark Condor, der Mann, mit dem sie vor zwei Jahren eine Affäre hatte und für den sie beinahe ihre Ehe aufs Spiel gesetzt hat. Und auch Mark stockt der Atem. Die Ermordete ist seine Geliebte Lulu Schuster. Beide lassen sich wenig anmerken und ermitteln routiniert.



Im Laufe der Ermittlungen erfährt Sophia Dinge, die sie eigentlich gar nicht wissen wollte. Alles hängt miteinander zusammen, und auch die deutsch-deutsche Nachkriegsgeschichte wirft lange Schatten bis in die Gegenwart. Sophia muss sich eingestehen, dass ihre Mordserientheorie nicht aufzugehen scheint. Immer tiefer taucht sie in die Vergangenheit, Marks Jugend und in das Geheimnis um Lulu ein.



Allmählich gelingt es Sophia, hinter die Kulissen zu sehen. Sie glaubt nicht, was sie sieht. Mark hatte ein Verhältnis mit Lulu, und er weiß nicht, dass Sophia es weiß. Für sie ein doppeltes Dilemma, denn Mark ist der Mann, den sie liebt und für den sie ihre Familie verlassen wollte. Auch die anderen Verdächtigen erhöhen den Druck auf die Kommissarin.