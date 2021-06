Mord nach Zahlen

Ihre Chefs verlangen eine Aufklärung des Falls, denn es wurde keine Leiche gefunden, und es geht um die Auszahlung einer hohen Lebensversicherung. Zum ersten Mal muss Marina selbst hinaus an die "Front", mitten hinein ins Alltagschaos.



Kommissar Zenker geht davon aus, dass Unternehmer Biehler selbst an der Entführung seiner Frau beteiligt war und sie vielleicht sogar umgebracht hat. Beweisen kann er das allerdings nicht.



Marina erhält von unerwarteter Seite Hilfe: Ihre ruppige Hausmeisterin Olga weiß so einiges, wovon Marina nichts ahnt. Und die Praktikantin Beatrice ist bereit, mit Olgas und Marinas Hilfe ihrem verhassten Ex-Chef Biehler eine Falle zu stellen.