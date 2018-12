Nachtfalken

Das nächtliche New York ist das Revier der Polizisten Deke DaSilva (Sylvester Stallone) und Matthew Fox (Billy Dee Williams) - deshalb nennt man sie auch die "Nachfalken". Zur Verbrechensbekämpfung gehen sie auch immer wieder unkonventionelle Wege - so verkleidet sich DaSilva auch schon einmal als Frau. Nachdem der Terrorist Wulfgar (Rutger Hauer) in London ein Kaufhaus in die Luft gesprengt und in der Folge drei Polizisten getötet hat, reist er nach einer Gesichtsoperation in Paris direkt nach New York.