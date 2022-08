Nele in Berlin

An einem Wochenende kommt alles zusammen: Während Nele in Windeseile einen antiken Sekretär restaurieren muss, kommt Mutter Franziska nach Berlin, um sich, ohne das Wissen ihres Mannes, um eine Stelle als Kuratorin zu bewerben. Vater Hans-Peter wiederum wittert Franziskas Heimlichkeit und kommt überraschend auch noch in die Stadt, angeblich, um in seinem Mietshaus, in dem auch Nele wohnt, nach dem Rechten zu sehen.



Drei Menschen auf der Suche nach der Wahrheit und ihrem Traum vom Glück, den sie nur dort, in Berlin, wahr machen können.