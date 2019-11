Neue Adresse Paradies

Eigentlich ist Stefan ein Gewinner-Typ, doch nun hat er sich übernommen. Seine Frau Jenny und Stieftochter Natascha fallen aus allen Wolken, als sie erfahren, dass nicht einmal mehr Geld für die Miete übrig ist. Der Familie bleibt lediglich das neue Wohnmobil.



Vor ein paar Monaten hatte Stefan es "seinen" Frauen stolz als Weihnachtsgeschenk präsentiert. Schockiert fällt Stefan in eine Spontan-Depression, und Jenny bleibt nichts anderes übrig, als das Ruder zu übernehmen.



Mitten in der Nacht landen die drei auf dem Campingplatz "Paradies" und machen Bekanntschaft mit Dauercampern, die hier ihre Heimat gefunden haben - darunter Frisörin Manuela, die, seit sie einem Heiratsschwindler aufgesessen ist, mit ihrem Sohn auf dem Gelände lebt. Auch der kluge, weltgewandte, aber etwas verwahrloste Pole Bolek hat dort ein Zuhause gefunden. Außerdem ist da noch Christian, Jennys Jugendliebe, der nichts unversucht lässt, Jenny zurückzugewinnen.



Die Familie kämpft - jeder für sich, aber vor allem auch miteinander - mit den erschwerten Bedingungen: Während sich Natascha vor ihren Schulfreunden schämt, versucht die Mutter alles, um den Karren aus dem Dreck zu ziehen und die finanzielle Situation erträglich zu gestalten. Stefan dagegen verharrt weiter in seiner Resignation. Als Jenny und Christian sich langsam näherkommen, wacht Stefan auf und hat eine Idee, die für seine Familie und die anderen Campingplatz-Bewohner den Ausweg aus ihrer misslichen Lage bedeuten könnte.