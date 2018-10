New in Town - Eiskalt erwischt

Nachdem Lucy von ihrer künftigen Assistentin Blanche Gunderson (Siobhan Fallon Hogan) und der Maklerin Trudy van Uuden (Frances Conroy) in einem Haus untergebracht wurde, das so gar nichts mit Lucys durchgestyltem Ostküsten-Appartement gemeinsam hat, ist Lucy bei Blanche und ihrer Familie zum Essen eingeladen, wo sie auf den verwitweten Ted Mitchell (Harry Connick jr.) und dessen Teenager-Tochter Bobbie (Ferron Guerreiro) trifft. Zwischen Lucy und Ted kommt es noch während des Essens zu einem verbalen Schlagabtausch, doch es wird noch schlimmer, als sich am nächsten Morgen herausstellt, dass beide zusammenarbeiten müssen - denn Ted ist der oberste Arbeitnehmer-Vertreter des kleinen Lebensmittelherstellers, den Lucy sanieren soll.



Zunächst wird Lucy von ihren Angestellten mit Skepsis aufgenommen, doch sie ist redegewandt und geschickt im Umgang mit Menschen, so dass sie sich Respekt erwirbt und sich durchsetzen kann - bis bekannt wird, dass zu ihrem Arbeitsauftrag die Durchsetzung massiver Stellenstreichungen gehört.