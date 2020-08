Nine Months

Samuel (Hugh Grant), aus England stammender Kinderpsychologe, und seine Partnerin Rebecca (Julianne Moore) feiern mit Blick auf die Golden Gate Bridge am Strand von San Francisco den fünften Jahrestag ihrer Beziehung. Die beiden leben unverheiratet und ohne Kinder miteinander. Doch bereits am Strand schielt Rebecca nach dem Nachwuchs anderer Leute.



Als Samuel von einem Drachen am Kopf getroffen wird, lernen er und Rebecca das Ehepaar Gail (Joan Cusack) und Martin (Tom Arnold) mit seinen drei Töchtern kennen. Der Drachen gehörte der leicht überdrehten Familie. Gail ist die Schwester von Sean (Jeff Goldblum), einem Maler, der auch keine Familie hat.



Kurze Zeit später gesteht Rebecca Samuel, dass sie schwanger ist. Er ist wenig begeistert, bringt es aber nicht übers Herz, ihr zu sagen, dass er das Kind nicht will. Die Zeit vergeht, die Fristen sind abgelaufen, Samuel hat sich seinem Schicksal ergeben. Doch als er hört, dass er wegen des Babys auf den Sportwagen, seine alte Katze Skippy und Sex verzichten muss, dreht er durch.



Es kommt zum Streit mit Rebecca, sie zieht aus seiner Wohnung aus und bei Gail und Martin ein. Dort fühlt sie sich geborgen, da auch Gail ein weiteres Kind erwartet. Das vierte. Martin hofft, dass es endlich ein Junge wird.



Zunächst scheint Samuel das neu gewonnene Junggesellendasein zu genießen, doch er vermisst Rebecca sehr. Als er sich mit ihr aussprechen will, ist sie gerade im Krankenhaus, weil leichte Wehen aufgetreten waren. Samuel und Rebecca sprechen sich aus und versöhnen sich.



Kurze Zeit später, in der Weihnachtszeit, ist es dann endlich so weit. Gail und Rebecca kommen ins Krankenhaus, um ihre Kinder auf die Welt zu bringen. Der leicht chaotische, aus Russland stammende Arzt Dr. Kosevich (Robin Williams) hilft bei den Geburten. Er muss sich mehr um die Väter als um die Mütter kümmern.



Zu den komödiantischen Höhepunkten des Films gehört die Prügelei der Männer mit einem großen Plüschdrachen in einem Spielzeug-Geschäft und die Fahrt ins Krankenhaus kurz vor Ende des Films.



Vor dem Abspann sind echte Baby-Fotos der Hauptdarsteller zu sehen.