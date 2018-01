Notting Hill

Einige Monate vergehen, und William hat sich auf ein Leben ohne Anna eingestellt. Das ist wahrhaft schwierig, denn von Werbeplakaten und Zeitschriften kommt ihm das bezaubernde Lächeln der Diva entgegen. Und plötzlich steht sie wieder vor seiner Tür. Sie sucht ein Versteck vor der Presse. Doch auch diesmal hält die Idylle nicht an. Als es an der Tür klingelt, öffnet er und gerät in ein Blitzlichtgewitter. Anna fühlt sich betrogen und verlässt fluchtartig Williams Haus. Ihre Wege trennen sich erneut, doch längst nicht für immer.