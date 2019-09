...und dann kam Polly

Die Hochzeit mit Immobilienmaklerin Lisa (Debra Messing) sollte die Eintrittskarte in ein neues Leben für Risikoanalyst Reuben Feffer (Ben Stiller) werden, der in New York für ein großes Versicherungsunternehmen arbeitet. Doch bereits am ersten Tag der gemeinsamen Flitterwochen auf Hawaii vergnügt sich Lisa mit dem Tauchlehrer Claude (Hank Azaria). Während sie beschließt, bei Claude zu bleiben, kehrt Reuben allein nach New York zurück.