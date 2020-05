Nur nicht aufregen!

Durch eine bissige Bemerkung gegenüber dem jungen Kevin Kröler, der bei Paul einen Versicherungsbetrug versucht, gerät Paul in den Sumpf der "political correctness". Pauls Kollege Ingo heizt das Ganze weiter an, um die Situation zu seinem eigenen Vorteil auszunutzen.



Pauls Leben wird zum Spießrutenlauf. Nach einer Abmahnung droht ihm die Kündigung. Paul will sich das nicht bieten lassen. Er sucht rechtlichen Beistand bei der jungen Anwältin Aylin Beyerling - einer Frau, die Pauls Vorurteile auf ganzer Linie bestätigt. Seine Anwältin eine Türkin? Aber Aylin lässt sich nicht von Paul in eine Schulblade stecken. In der Auseinandersetzung mit Aylin, die zur Streitschlichtung den direkten Kontakt zu Kevin und dessen Familie sucht, beginnt Paul sein eigenes Verhalten und seine vorgefertigten Ansichten zu überdenken. Vielleicht sollte er die Schuld nicht immer nur bei den anderen suchen und selbst überlegen, was er ändern kann.



Als Pauls Chef unverhohlen zugibt, dass sich die Versicherung mit einer Wohltätigkeitsaktion schmückt, in Wahrheit aber die Spendengelder veruntreut, beschließt Paul, den Kampf gegen die Ungerechtigkeit aufzunehmen. Unterstützt von Aylin, dem Bankangestellten Jost - der Paul noch nicht einmal einen Kleinkredit gewähren wollte - und schließlich auch von Kevin will Paul gegen die systematisierte Doppelmoral vorgehen.