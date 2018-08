Odd Thomas

Hauptdarsteller Anton Yelchin überzeugte schon an der Seite von Mel Gibson in dem Familiendrama "Der Biber". Durch seine Rolle des Pavel Chekov in den "Star Trek"-Remakes von J. J. Abrams erlangte er gar weltweite Bekanntheit. Im Juni 2016 starb der vielversprechende Jungdarsteller auf ebenso tragische wie kuriose Weise. Er wurde von seinem Jeep überrollt, nachdem er vergessen hatte, die Handbremse anzuziehen. An Yelchins Seite überzeugen Addison Timlin ("Californication") als seine zauberhafte Freundin Stormy und Schauspiel-Urgestein Willem Dafoe ("The Great Wall") als väterlicher Freund und aufmerksamer Polizeichef Porter.