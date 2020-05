Oscarpreisträger Jamie Foxx, Jennifer Garner und Chris Cooper sind die Protagonisten in einem actiongeladenen Drama, das sich in vielschichtiger Weise mit den Folgen des Terroranschlags vom 11. September 2001 und dem komplizierten Verhältnis zwischen den USA und seinem "Verbündeten" Saudi-Arabien auseinandersetzt.



Bei einem Bombenanschlag auf eine amerikanische Wohnsiedlung in Riad kommen mehr als 100 US-Bürger ums Leben. Offiziell sind den USA im Wüstenkönigreich die Hände gebunden, doch das FBI schickt ein kleines vierköpfiges Team nach Riad, um eigene Ermittlungen anzustellen. Unter Leitung von Agent Ronald Fleury (Jamie Foxx) kämpfen Sprengstoffexperte Sykes (Chris Cooper), Forensik-Spezialistin Mayes (Jennifer Garner) und Analytiker Leavitt (Jason Bateman) vor Ort gegen die Mauer des Schweigens.



Zur Seite gestellt wird den Amerikanern der saudische Police Officer AlGhazi (Ashraf Barhom), der den Agenten zunächst mit einer gehörigen Portion Misstrauen begegnet. Und das beruht durchaus auf Gegenseitigkeit. Trotz der widrigen Umstände finden die US-Ermittler schon bald eine erste heiße Spur. Aber was sie nicht wissen: Die Terroristen planen, einen von ihnen zu entführen und vor laufender Videokamera zu töten.



Am 25. Juni 1996 explodierte im saudi-arabischen Khobar ein Benzinlaster. Die Explosion riss 19 Amerikaner in den Tod. Dieses Attentat diente als Vorlage für das amerikanische Action-Drama "Operation: Kingdom", das Produzent Michael Mann ("Miami Vice") zusammen mit Regisseur Peter Berg im Jahr 2007 realisierte.