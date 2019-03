Ostwind - Zusammen sind wir frei

Kurz vor Schulferienbeginn steht bei Familie Schwarz die Polizei vor der Tür. Nicht nur, dass die Versetzung der 14-jährigen Mika (Hanna Binke), der Tochter der beiden Naturwissenschaftler Elisabeth (Nina Kronjäger) und Philipp Schwarz (Jürgen Vogel) gefährdet ist. Sie wird außerdem beschuldigt, den Wagen ihres Klassenlehrers mutwillig in Brand gesetzt zu haben.



Das war genau genommen zwar Mikas beste Freundin Fanny (Amber Bongard), doch auch durch Mikas schlechte Noten sehen sich die Eltern zum Handeln gezwungen: Das Feriencamp an der Nordsee entfällt. Die Sommerferien wird Mika auf dem Gutshof ihrer strengen Großmutter mütterlicherseits, Maria Kaltenbach (Cornelia Froboess), verbringen.



Mika würde es wohl eher "verbannt" nennen. Der Hof liegt in der tiefsten hessischen Pampa, der Handyempfang ist schlecht, Mika soll in der Einsamkeit Mathe büffeln. Stallbursche Sam (Marvin Linke), der Mika mit dem Traktor abholt, ist von Maria Kaltenbach abgestellt, ein Auge auf Mika zu haben. Die großen Ferien scheinen ein Horrortrip zu werden - ein Horror aus Landluft und Mathe.



Doch eines Nachts ändert sich alles. In einer dunklen Box im Stall entdeckt Mika den Hengst Ostwind. Sofort spürt sie eine innige Verbindung zu dem als unbezähmbar und schwierig, gar gefährlich geltenden Tier. Weil "Ostwind" für die schwere Beinverletzung der Großmutter verantwortlich ist, soll er dem Abdecker übergeben werden. Mika ist außer sich. Denn zwischen ihr und dem Pferd hat es auf Anhieb "gefunkt". Die Schulbücher bleiben in der Ecke liegen. Jede freie Minute verbringt Mika mit Ostwind, der nur sie ganz nahe an sich heran lässt.



Doch um Ostwinds Leben zu retten und die Oma von den Qualitäten des Pferdes zu überzeugen, muss Mika öffentlich zeigen, dass Ostwind sich von einem Menschen führen lässt. Da kommt das kurz bevorstehende Reitturnier "Kaltenbach Classics" grade recht. Dumm nur, dass Mika gar nicht reiten kann.



Sie sucht Hilfe bei Sam und seinem Großvater, Herrn Kaan (Tilo Prückner), dem ehemaligen Reit-Trainer des Gestüts. Der erkennt auf Anhieb Mikas großes Talent und ist bereit, ihr die Basics beizubringen, sie heimlich zu trainieren. Viel Zeit bleibt Mika, Sam, Herrn Kaan und Ostwind jedoch nicht. Beide müssen alles geben, denn für Mika und Ostwind steht weit mehr als Sieg oder Niederlage in einem Reitturnier auf dem Spiel.



Insgesamt sechs Pferde verkörpern den stolzen Ostwind. Hauptdarsteller der Vierbeiner-Riege war der Wallach James. Die schwierigen Stunts machte Pferdetrainerin Kenzie Dysli, die selbst zwei Pferde, James und Attila, mit ans Set brachte. Hauptdrehort des Films war Gut Waitzrodt in Osthessen.

Regisseurin Katja von Garnier über "Ostwind - Zusammen sind wir frei":"Ein Film zum Fliegen, unterhaltsam und sehr emotional. Hinterlässt ein sehr schönes Gefühl. Viel Spaß!" (zitiert nach dem Presseheft)



Am Ostermontag, 22.04.2019 - 15.05 Uhr, zeigt das ZDF die Fortsetzung, "Ostwind 2 - Rückkehr nach Kaltenbach", ebenfalls mit Audiodeskription.