Als Mika (Hanna Binke) nach einem ungewöhnlichen Traum in ihrem Berliner Bett erwacht, ist ihr klar, dass sie die Sommerferien nicht - wie von ihren Eltern (Nina Kronjäger, Jürgen Vogel) geplant - in Paris verbringen wird, sondern bei der Oma in Hessen. Mika haut einfach ab, setzt sich in den Zug und kommt einige Zeit später auf Gut Kaltenbach an. Dort erfährt sie, dass Oma Maria (Cornelia Froboess) und der Pferdehof kurz vor der Pleite stehen.



Ganz in der Nähe hat Leopold Sasse (Max Tidof) ein hochmodernes Leistungszentrum für den Turniersport eröffnet. Viele Reiter und Reiterinnen sind von Kaltenbach zu Sasse abgewandert. Auch die "Kaltenbach Classics", das berühmte Turnier, hat Sasse einfach übernommen und umbenannt. Der jährlich statt findende Wettkampf steht kurz bevor, als Mika Besuch von Freundin Fanny (Amber Bongrad) erhält.



Amber überredet Mika, mit Ostwind bei dem Turnier anzutreten, um Kaltenbach mit dem Preisgeld zu retten. Ostwind muss dafür wieder in Form gebracht werden. Gemeinsam mit Herrn Kaan (Tilo Prückner) und Fanny beginnt das Training für Mika und ihr Pferd. Doch Mika ist mit den Gedanken oft woanders. Im Wald hat sie eine ungewöhnliche Bekanntschaft gemacht - den Streuner Milan (Jannis Niewöhner) und die Stute 33, die frei herumläuft und die Milan einfangen will.



Herr Sasse erhält zum Turnier hohen Besuch - den berühmten Trainer Hanns de Burgh (Walter Sittler), der als junger Mann zu Marias ersten Reitschülern gehörte. Maria möchte Hanns als Trainer für Kaltenbach gewinnen, doch Hanns hat andere Pläne. Er will Ostwind kaufen. Die Summe, die er Maria anbietet, würde Kaltenbach vor der Pleite retten.



Während Mika ihre erste große Liebe mit Milan erlebt und mit Ostwind und ihrer unkonventionellen Methode im ersten Durchgang des Turniers überzeugen kann, muss sich Maria überlegen, ob sie Ostwind und ihr Lebenswerk verkaufen will.



Mit "Ostwind 2 - Rückkehr nach Kaltenbach" kam die erfolgreiche Fortsetzung von "Ostwind - Zusammen sind wir frei" 2015 in die deutschen Kinos. Die Filme um Mika und ihr stolzes Pferd gehören zu den zuschauerstärksten deutschen Filmproduktionen.



"Ostwind 2" vereint erneut das Erfolgsteam des ersten Teil: Katja von Garnier als Regisseurin, die Autorinnen Lea Schmidbauer und Kristina Magdalena Henn sowie das Produzenten-Duo Ewa Karlström und Andreas Ulmke-Smeaton sowie große Teile der Besetzung. Pferdeflüsterin Kenzie Dysli arbeitete erneut mit den Tieren und doubelte Hauptdarstellerin Hanna Binke.



Zum prominenten deutschen Darsteller-Team gehören diesmal auch die im November 2018 mit einem "Bambi" für ihr Lebenswerk ausgezeichnete Cornelia Froboess sowie die TV-Stars Max Tidof und Walter Sittler ("Der Kommissar und das Meer").