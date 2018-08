Pakt der Rache

Das beschauliche Leben des High-School-Lehrers Will Gerard (Nicolas Cage) hat ein jähes Ende, als seine Frau Laura (January Jones) auf dem Heimweg Opfer eines brutalen Vergewaltigers wird. Erschüttert eilt Will ins Krankenhaus und findet seine Frau schwer verletzt und traumatisiert vor. Von dem Täter fehlt jede Spur.



Während der Lehrer im Warteraum auf gute Nachrichten über den OP-Verlauf hofft, wird er von einem Mann angesprochen. Er stellt sich als Simon (Guy Pearce) vor, der eine geheime Organisation vertritt, die den Kampf um Gerechtigkeit in die eigenen Hände nimmt und sich dazu auch durchaus harter Mittel bedient. Von Verzweiflung und Rachedurst getrieben, lässt sich Will auf das unmoralische Angebot ein - kurze Zeit später ist Lauras Vergewaltiger tot. Für den erschrockenen Lehrer ist die Sache damit erledigt.



Doch wenige Monate später, als Will und Lauras Leben langsam wieder in geordneten Bahnen verläuft, tritt Simon erneut an ihn heran, um seine "Gegenleistung" einzufordern.



Der neuseeländische Regisseur Roger Donaldson hat sich im Lauf der Jahre zu einem regelrechten Actionspezialisten entwickelt. Folgerichtig war er auch bereits mit mehreren Filmen im "Montagskino" vertreten: ob der Thriller "White Sands - Der große Deal", das Gangsterfilm-Remake "Getaway", der elegante Horrorfilm "Species", der Katastrophenfilm "Dante's Peak" oder das Heist-Movie "Bank Job". Der Name Donaldson stand immer für starbesetzte, perfekt inszenierte Hollywood-Unterhaltung.



Zuletzt drehte er mit Pierce Brosnan den Action-Thriller "November Man", zu dem bereits eine Fortsetzung in Planung ist. Und das Remake eines echten Filmklassikers hat der Australier ebenfalls in Vorbereitung: "All Quiet on the Western Front" aka "Im Westen nichts Neues" nach dem gleichnamigen berühmten Anti-Kriegs-Bestseller von Erich Maria Remarque.