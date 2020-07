Public Enemies

Zur Zeit der großen Wirtschaftsdepression in Amerika: Der charismatische Bankräuber John Dillinger (Johnny Depp) überfällt Banken auf präzise einstudierte Weise. Und das in ganz Nordamerika. Der Direktor des FBI, J. Edgar Hoover (Billy Crudup), erweitert die Zuständigkeiten seiner Behörde über die Landesgrenzen hinaus und macht Dillinger zum ersten Public Enemy der USA. Den ehrgeizigen Special Agent Melvin Purvis (Christian Bale) beauftragt Hoover mit den Ermittlungen der Überfälle und der Suche nach den Verbrechern.



Indessen verliebt sich Dillinger in die junge Garderobiere Billie Frechette (Marion Cotillard), doch seinen gefährlichen Lebenswandel will er nicht aufgeben. In Miami wird er durch Zufall erwischt und von Purvis hinter Gitter gebracht. Der Medienrummel um Dillinger ist immens, beim Volk und bei der Presse ist er beliebter denn je. Und aus dem Gefängnis kann er sehr schnell wieder entkommen.



Doch er erhält immer weniger Unterstützung aus der Gangsterszene. Die neuen Fahndungsmethoden des FBI, die wegen Dillinger ins Leben gerufen wurden, machen allen das Leben schwer. Plötzlich ist der Staatsfeind Nummer eins nirgendwo mehr sicher, sein Fahndungsfoto ist überall präsent. Und der intelligente Purvis stellt seinem Gegner eine raffinierte Falle, um den Kult um den Public Enemy endlich zu brechen.



Spannender, hochkarätig besetzter Neo-Noir-Thriller mit starken Figuren und authentischem Zeitkolorit. Dabei spielt Regie-Ikone Michael Mann geschickt und äußerst unterhaltsam mit filmhistorischen und popkulturellen Versatzstücken.