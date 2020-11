Pünktchen, das aufgeweckte Herzchirurgen-Töchterchen mit kessem Mundwerk und gutem Herz, setzt alles daran, ihrem Freund zu helfen. Doch bei ihrem Vater stoßen Antons Probleme auf Unverständnis, und ihre Mutter ist von ihrem weltweiten Engagement für die Internationale Kinderhilfe so in Anspruch genommen, dass für den Kummer ihres eigenen Kindes keine Zeit mehr bleibt.



Dabei erlebt Pünktchen bei Anton, wie wunderbar eine Mutter sein kann. Als Anton in Pünktchens Haus ein goldenes Feuerzeug klaut, das er versetzen will, um seiner Mutter die notwendige Kur zu bezahlen, gibt es eine heftige Auseinandersetzung zwischen Anton und seiner geliebten Mutter, die obendrein von Pünktchens Mama als Mutter eines Diebes herzlos abgefertigt wird. Jetzt handelt Pünktchen: Statt zu schlafen, sammelt sie nachts Geld für Antons Mutter - als Straßenmusikerin. Als ihre entsetzten Eltern davon erfahren und Anton zudem einen Einbruch im Hause Pogge verhindert, ändern sie ihre Ansicht über Pünktchens besten Freund. Die beiden Familien freunden sich miteinander an und verbringen sogar gemeinsame Ferien an der Nordsee.



Mit pointierten Dialogen, Witz und erzählerischem Tempo hat Caroline Link den Erich-Kästner-Klassiker aus den 30er-Jahren als moderne, dramatisch-heitere Komödie für die heutige Zeit adaptiert, deren Hintergründigkeit und Emotionalität an die ganze Familie gerichtet ist. Für "Pünktchen und Anton" erhielt die Regisseurin Caroline Link den Bayerischen Filmpreis, Max Felder für seine Rolle Anton den Ersten Preis als Bester Hauptdarsteller beim Kinderfilmfestival in Gera, Niki Reiser für seine Filmmusik den Deutschen Filmpreis. Der Film wurde bei den Kinderfilmfestivals in Chicago, Montreal sowie in Mexico City mit dem Ersten Preis ausgezeichnet.