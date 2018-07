Doch alle haben ihre Rechnung ohne Kym gemacht, die ihre schreckliche Vergangenheit und ihr eigenes Leiden daran endlich aufarbeiten will: Vor Jahren hatte sie völlig zugedröhnt einen Autounfall verursacht, bei dem ihr kleiner Bruder ums Leben kam. Eine Schuld, die sie selbst in den Alkohol und ihre Familie an den Rand des Abgrunds trieb. Als sie diese traumatische Vergangenheit jetzt ausgerechnet am großen Tag ihrer Schwester noch einmal zum Thema macht, droht Rachels Hochzeit zu einer aus dem Ruder laufenden Therapiesitzung zu werden.