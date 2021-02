Red Rock West

An manchen Tagen geht einfach alles schief, muss Kriegsveteran Michael (Nicolas Cage) feststellen, als er den dringend benötigten Job auf einem Ölfeld nicht bekommt. Auf dem Heimweg landet er in dem kleinen Nest Red Rock, in dem er eigentlich nur kurz ein Bier trinken will. Als der Kneipenwirt Wayne (J.T. Walsh) ihm kurzerhand 5000 Dollar für die Ermordung seiner Frau über den Tresen schiebt, staunt Michael nicht schlecht.



Der Mann hält ihn für einen Killer. Doch statt die Verwechslung aufzuklären, zieht es der verdutzte Michael vor, Waynes Frau Suzanne (Lara Flynn Boyle) zu warnen und das Geld selbst einzustecken. Aber nicht nur, dass sich der Pechvogel in die verführerische Suzanne verliebt. Er bekommt noch einen neuen Mordauftrag und muss sich dazu gegen den inzwischen eingetroffenen echten Killer (Dennis Hopper) zur Wehr setzen.



Die Hauptrolle in seinem zweiten Film vertraute Regisseur John Dahl ("Unforgettable") einem Mann an, der seinem Ruf als Rebell und Exzentriker jahrelang alle Ehre gemacht hat: Nicolas Cage. Der 1964 geborene Neffe des bekannten Regisseurs Francis Ford Coppola wollte unter keinen Umständen vom Ruhm seines berühmten Onkels profitieren, als er Ende der 70er-Jahre seine Schauspielkarriere begann, und legte sich daher einen neuen Nachnamen zu.



Nicolas Cage ("Cotton Club", "Das Vermächtnis der Tempelritter", "Frozen Ground") ist mittlerweile aus Hollywoods Filmlandschaft nicht mehr wegzudenken. Für seinen mutigen Auftritt in dem Trinkerdrama "Leaving Las Vegas" erhielt er den Oscar als Bester männlicher Hauptdarsteller und bewies, dass auch ein guter Charakterdarsteller in ihm steckt.