Requiem für Frau J.

Regisseur Bojan Vuletić, 1977 in Belgrad geboren, studierte Film- und Fernsehregie an der Universität der Künste Belgrad (Fakultät der Dramatischen Künste). Als Koautor wirkte Vuletić mit Stefan Arsenijević an dem Episodenfilm "Gesucht und gefunden" und an "Liebe und andere Verbrechen" mit, der auf der Berlinale 2008 Premiere hatte. Für seinen ersten Spielfilm "Reiseführer durch Belgrad mit Singen und Weinen", der bei "goEast" 2012 seine internationale Premiere feierte, gewann er mehrere nationale und internationale Preise.