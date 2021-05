R.I.F. - Ich werde dich finden!

Der Pariser Polizist Stéphane Monnereau (Yvan Attal) ist mit seiner Frau Valérie (Valentina Cervi) und seinem Sohn Theo (Talid Ariss) auf dem Weg in den längst überfälligen Urlaub, der nicht nur den Familiensegen retten soll, sondern vor allem die angeknackste Ehe. Nach einer Autopanne fordern Stéphane und Theo an der nächsten Tankstelle Hilfe von einem Unfallservice an. Sie lassen Valérie unterdessen allein an dem fast menschenleeren Ort zurück.



Als sie Valérie kurze Zeit später abholen wollen, ist sie spurlos verschwunden. Weder die Aufzeichnungen der Überwachungskameras noch die Überprüfung von möglichen Verdächtigen bringen für Stéphane und Kommissar Barthélémy (Pascal Elbé) von der örtlichen Polizei den gewünschten Erfolg.



Einzig der Fund eines Feuerzeugs mit Valéries Initialen sowie eine ihrer ungerauchten Zigaretten könnten ein Hinweis auf eine Entführung sein. Die Fahndung läuft nur schleppend an, doch dann findet die Polizei Blutspuren im Auto des Ehemanns. Mit Entsetzen muss Stéphane schon bald feststellen, dass er im Fall seiner verschwundenen Frau selbst ein Hauptverdächtiger geworden ist.