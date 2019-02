R.I.P.D. - Cops auf Geisterjagd

Aufgabe dieser Spezialeinheit ist es, all jene Seelen aufzuspüren, die den Sprung in den Himmel nicht geschafft haben und jetzt als Menschen getarnte Dämonen auf der Erde wandeln. Gemeinsam mit seinem neuen Partner Roy (Jeff Bridges), einem altmodischen und geschwätzigen Cowboy aus dem 19. Jahrhundert, stößt er auf eine Verschwörung, die das Ende der Welt zum Ziel hat - und scheinbar mit dem Gold in Verbindung steht, das er einst gestohlen hatte.