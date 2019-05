Der ehemalige CIA-Agent Tobin Frost (Denzel Washington) betreibt weltweit einen lukrativen Handel mit Geheiminformationen, wodurch er allerdings auch immer wieder in Gefahr gerät. Als er in Kapstadt von Unbekannten attackiert wird, bleibt ihm nur noch die Möglichkeit, im US-Konsulat Zuflucht zu suchen. Umgehend wird der Verräter in ein sicheres Versteck, ein sogenanntes "Safe House", gebracht, um dort verhört zu werden.



Die Verantwortung für die Räumlichkeiten liegt bei dem Undercover-Agenten Matt Weston (Ryan Reynolds). Doch bereits kurz nachdem Frost überführt wurde, startet eine Gruppe von Söldnern einen Angriff auf das Haus. Einzig Weston und der Gefangene überleben den blutigen Kampf, und gemeinsam gelingt dem ungleichen Duo die Flucht. Es ist offensichtlich, dass es innerhalb der CIA eine undichte Stelle geben muss. Daher erhält Weston von seinen Vorgesetzten Linklater (Vera Farmiga) und Barlow (Brendan Gleeson) die Anweisung unterzutauchen.



Nun ist er auf sich allein gestellt, zudem beginnt der Verhörspezialist Frost ihn zu manipulieren. Die Grenzen zwischen Gut und Böse verschwimmen, und bald weiß Weston nicht mehr, wem er überhaupt noch vertrauen kann.



"Safe House" war einer der kommerziell erfolgreichsten Filme in Denzel Washingtons Karriere und untermauerte einmal mehr seine Stellung als einer der zugkräftigsten Hollywoodstars. Die Filmografie des Darstellers ist sowohl quantitativ als auch qualitativ beeindruckend, und folgerichtig war Washington auch im ZDF-"Montagskino" regelmäßig ein gern gesehener Gast ("Crimson Tide", "Out of Time", "American Gangster" und andere).



Zwar hat der zweifache Oscarpreisträger häufig in Actionfilmen und Thrillern ein breites Publikum begeistern können, doch ebenso hat er in anspruchsvollen Rollen überzeugt. Häufig verkörperte er dabei historische Personen: So feierte er seinen Durchbruch 1987 mit der Rolle des Apartheid-Gegners Steve Biko in "Schrei nach Freiheit", 1992 übernahm er den Part des Black-Muslim-Anführers Malcolm X im gleichnamigen Film von Spike Lee.



Bereits zweimal erhielt Denzel Washington einen Oscar (Bester Nebendarsteller in "Glory", 1990; Bester Hauptdarsteller in "Training Day", 2002), weitere vier Mal wurde er bei den Academy Awards nominiert. Im September 2016 kommt Washington mit dem Western-Remake "Die glorreichen Sieben" in die Kinos. Ein Herzensprojekt dürfte das Rassendrama "Fences" sein, in dem er nicht nur die Hauptrolle spielt, sondern auch die Regie übernommen hat. Kinostart in den USA ist Dezember 2016.



An seiner Seite verkörpert Hollywood-Liebling Ryan Reynolds die Rolle des loyalen Agenten Matt Weston. Dass er mehr kann, als den netten, etwas naiven Geschäftsmann, Polizisten oder Familienvater zu verkörpern, bewies er vor allem mit der Comic-Verfilmung "Deadpool".