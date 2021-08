Als der russische Überläufer Orlov (Daniel Olbrychski) den US-Behörden erklärt, CIA-Top-Agentin Evelyn Salt (Angelina Jolie) sei eine russische Schläferin, sieht das zunächst nur nach einer Rufmordkampagne aus. Orlov behauptet, dass sie in ein paar Tagen den russischen Präsidenten in New York töten werde - eine unglaubliche Anschuldigung gegen die hochdekorierte Spionin. Dennoch taucht Salt auf spektakuläre Weise ab, um sich dem Zugriff ihrer Kollegen zu entziehen.



Einerseits scheint es so, als wolle sie auf eigene Faust ihren Namen wieder reinwaschen. Andererseits schrillen die Alarmglocken bei ihrem CIA-Kollegen und Vertrauten Ted Winter (Liev Schreiber), als sich Salt tatsächlich auf den Weg nach New York macht.



Dort wird der russische Präsident zur Beerdigung des US-Vizepräsidenten erwartet. Während sich ihre Ex-Kollegen fragen, ob sie nicht tatsächlich eine Bedrohung für die nationale Sicherheit ist, erfährt Salt beunruhigende Dinge über ihre eigene Vergangenheit.



In der Tradition ihrer körperbetonten Rollen als Comic-Ikone "Lara Croft" oder als Auftragskillerin in dem Kinohit "Wanted" spielt Angelina Jolie hier die amerikanisch-russische Doppelagentin Evelyn Salt. Eine Rolle, in der sie jedem James-Bond-Darsteller auf eindrucksvolle Weise Konkurrenz macht.



Für die Rolle des russischen "Überläufers" Orlov holte Regisseur Noyce den polnischen Altstar Daniel Olbrychski vor die Kamera, der in seinem Heimatland bis heute eine Schauspiellegende ist und es in den 70er- und 80er-Jahren auch zu internationalem Ruhm brachte.



Als Salts deutscher Ehemann ist der Charakterdarsteller August Diehl zu sehen.