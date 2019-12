Das Erotik-Melodram ist die einfühlsame Verfilmung des Roman-Bestsellers "Salz auf unserer Haut" von Benoîte Groult, an Originalschauplätzen opulent in Szene gesetzt. "Salz auf unserer Haut", 1989 in Deutschland erschienen, machte die Autorin über Nacht berühmt. Kritiker verglichen das Buch mit dem Klassiker "Lady Chatterley". Andere warfen dem Roman eine unmoralische Haltung vor. In der Filmversion aus dem Jahr 1992 spielen Greta Scacchi und Vincent D'Onofrio das berühmt gewordene Liebespaar George und Gavin - die beiden Hauptdarsteller waren damals auch im wirklichen Leben ein Paar.