Savages - Im Auge des Kartells

Ben (Aaron Johnson) und Chon (Taylor Kitsch) führen eine glückliche Dreiecksbeziehung mit ihrer Freundin Ophelia (Blake Lively), genannt O. Im sonnigen Kalifornien genießt das Trio ein Leben in Luxus und ohne Sorgen. Grund für ihren Überfluss an Geld ist, dass sie extrem hochwertiges Marihuana anbauen und verkaufen.



Eines Tages erhalten die drei dann eine unmissverständliche Botschaft von einem mexikanischen Drogenkartell, das auf eine Zusammenarbeit drängt. Zwar rät der von ihnen geschmierte DEA-Agent Dennis Cain (John Travolta), den Deal anzunehmen, doch Ben und Chon bereiten ihren Ausstieg aus dem Drogengeschäft vor. Gerade der sadistische Lado (Benicio Del Toro) führt ihnen die Brutalität und Skrupellosigkeit des Kartells vor Augen. Und die Mexikaner wollen sie auch nicht gehen lassen, weil sie befürchten, dass die Ware nicht mehr über die konkurrenzlose Qualität verfügen könnte.



Also lässt Kartellchefin Elena (Salma Hayek) O entführen, um Ben und Chon unter Druck zu setzen. Die beiden bieten Elena daraufhin an, ein Lösegeld zu zahlen, doch diese verlangt eine unglaubliche Summe. Dennoch gehen die beiden Freunde auf den Vorschlag ein und entwerfen einen lebensgefährlichen Plan, um zusammen mit O fliehen zu können.



Als Inspiration diente Regisseur Oliver Stone der gleichnamige Bestseller des Autors Don Winslow, der in Deutschland unter dem Titel "Zeit des Zorns" veröffentlicht wurde. Der US-amerikanische Schriftsteller ist schon seit über 20 Jahren aktiv und gilt in seiner Heimat als ausgewiesener Krimispezialist. Die Verfilmung von "Savages", an dessen Drehbuch er auch mitarbeitete, bedeutete für ihn einen enormen Karriereschub.



Während die Nebenrollen mit Salma Hayek, John Travolta und Benicio Del Toro hochkarätig besetzt wurden, baute der Regisseur bei seinen Hauptcharakteren auf vielversprechende Jungstars. Blake Lively ("Gossip Girl"), Taylor Kitsch ("John Carter: Zwischen zwei Welten") und Aaron Johnson ("Godzilla") zahlten ihm dieses Vertrauen mit durchweg überzeugenden Leistungen zurück.