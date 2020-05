Scheidung für Fortgeschrittene

Nachdem Jörg an Iris' Geburtstag einen Liebesurlaub mit seiner attraktiven Kollegin Andy dreist als Geschäftsreise verkauft, hat Iris schließlich die Nase voll. Doch kurz bevor sie den Scheidungsantrag einwerfen will, erfährt sie auf der Testamentseröffnung von Jörgs Tante Helga, dass diese ihnen nicht nur Tischdecken, sondern auch 1,3 Millionen Euro vererbt hat. Allerdings unter einer entscheidenden Bedingung: Sie müssen verheiratet bleiben. Sollte einer von ihnen die Scheidung einreichen, geht das gesamte Erbe an den Partner.



Daraus entwickelt Iris einen Plan. Motiviert von ihrer besten Freundin Sena, gilt es, Jörg zur Scheidung zu drängen. Jörg scheint dazu auch bereit, bis er von einem ins nächste Ehe-Gefängnis zu schliddern droht, denn Andy hört nicht nur die Hochzeitsglocken läuten, sondern verdeutlicht ihren Kinderwunsch. Jörg zieht die Reißleine und kehrt zurück ins Eigenheim. Jetzt muss Iris handeln, denn ohne Scheidung kein Erbe. Iris wird aktiv und schwört sich, ihm das Leben so lange zur Hölle machen, bis er die Ehe endlich beendet. Auch ihrer Sargschreinerei zuliebe, die kurz vor der Pleite steht.



Nach einer wahren Tour de Force an Gemeinheiten willigt Jörg schließlich in die Scheidung ein. Doch leider erfährt er durch einen Zufall auf Helgas Beerdigung vom Erbe und somit von Iris' wahrem Motiv. Der "Rosenkrieg" ist offiziell eröffnet. Die beiden Noch-Partner übertreffen sich fortan an Raffinessen und Bosheiten. Erst als ihre beiden Kinder Jasmin und Timo die Nase voll haben und zu den Großeltern fliehen, kommen Iris und Jörg langsam wieder zur Vernunft. Sie begreifen, dass sie zunächst ihre beruflichen Probleme lösen müssen, um nicht mehr von diesem elendigen Geld abhängig zu sein - und das am besten gemeinsam. Doch gute Vorsätze in die Tat zu überführen, gelingt meist nicht so leicht. Jedenfalls landen die beiden zunächst einmal im Gefängnis.