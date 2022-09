Schlaflos in Istanbul

Didem weiß einfach nicht mehr, ob der deutsche Jakob wirklich der Richtige für sie ist. Auf ihre Frage, ob er Kinder mit ihr will, antwortet Jakob auch noch so ungeschickt, dass Didem verletzt und enttäuscht zu ihren Eltern nach Istanbul reist.



Dort versucht ihr Vater Ekrem sie mit dem erfolgreichen türkischen Mode-Produzenten Batikan zu verkuppeln. Als Jakob in Istanbul auftaucht, tut Ekrem alles, um den unliebsamen Deutschen von seiner Tochter fernzuhalten. Jakob gerät in der Metropole mächtig in die Klemme. Gut, dass er einen Freund wie Frank hat. Und mit dessen reichlich unkonventionellen Methoden gelingt es ihnen sogar, zu der sturen Didem vorzudringen.



Mit Teegebäck und im Namen des Propheten hält er dem Brauch entsprechend förmlich um Didems Hand an. Aber Didem will nicht wegen des Kindes geheiratet werden und lehnt den Antrag wütend ab. Niedergeschlagen reist Jakob zurück nach Berlin. Doch bei Didems Präsentation ihrer Wettbewerbskollektion vor dem international renommierten Modezar Jean Claude Lazar schlägt Jakobs Stunde als Hit-Komponist.



Didem, ihre Freundin Susa und Onkel Ali bekommen mit ihrem Modelabel "Babylonia Fashion" ebenso eine Chance wie Jakobs und Franks Plattenlabel. Und so könnte es auch für die Liebe zwischen Didem und Jakob einen Neuanfang geben.