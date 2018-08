Sleepless Night - Nacht der Vergeltung

Tagsüber ist Vincent (Tomer Sisley) ein normaler Polizist, doch bei Nacht führt er zusammen mit seinem Kollegen Manuel (Laurent Stocker) Überfälle auf Drogentransporte durch. Bei einem Raubzug, bei dem die beiden drei Kilogramm Kokain erbeuten, werden sie erkannt. Bereits am nächsten Tag lässt der bestohlene Drogenboss José Marciano (Serge Riaboukine) Vincents Sohn Thomas (Samy Seghir) entführen. Der Vater soll die Beute in Marcianos Nachtclub bringen, wo auch Thomas gefangen gehalten wird.



Als Vincent dort eintrifft, versteckt er das Kokain zur Sicherheit auf der Damentoilette. Was er nicht ahnen kann: Auch die Polizistin Vignali (Lizzie Brocheré) und ihr korrupter Partner Lacombe (Julien Boisselier) sind vor Ort und finden die Tasche mit den Drogen. Vincent gerät massiv unter Druck, muss improvisieren und übergibt Marciano statt des Kokains drei Kilogramm Mehl. Der Bluff fliegt schnell auf, und als deswegen Marcianos lukrativer Drogendeal schiefgeht, hängt Thomas' Leben am seidenen Faden. Nun muss Vincent alles aufs Spiel setzen, um seinen Sohn noch einmal lebend zu sehen.



Der französische Hauptdarsteller Tomer Sisley wurde in Berlin geboren und feierte seine ersten Erfolge als Stand-up-Comedian. Der Durchbruch als Schauspieler gelang ihm mit der Hauptrolle in den "Largo Winch"-Filmen. Sein Hollywood-Debüt gab das Sprachtalent (Französisch, Deutsch, Hebräisch und Thai) neben Jason Sudeikis und Jennifer Aniston in der Komödie "Wir sind die Millers" (2013).



In einer Nebenrolle ist der deutsch-türkische Schauspieler Birol Ünel zu sehen, der 2004 die Goldene Lola als Bester Hauptdarsteller für seine Rolle in "Gegen die Wand" erhielt.



Für die stimmungsvollen Aufnahmen innerhalb des Nachtclubs sorgte der amerikanische Kameraveteran Tom Stern, der unter anderem zahlreichen Filmen von Clint Eastwood den atmosphärischen und düsteren Look gab.