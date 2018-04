Sneakers - Die Lautlosen

Martin Bishop (Robert Redford) und sein Team haben Anfang der 90er Jahre ein lukratives Geschäftsmodell entwickelt. Im Auftrag von Banken und Firmen überprüfen sie mittels modernster Computertechnik deren Sicherheitssysteme. Dabei hat jedes Mitglied seine speziellen Fähigkeiten, meistens allerdings auch eine unrühmliche Vergangenheit. So hat Bishop zum Beispiel in jungen Jahren große Geldsummen online in bester Robin-Hood-Manier an "Bedürftige" verteilt. Nur zufällig entging er einer Festnahme, sein Freund Cosmo wanderte ins Gefängnis.