Snow White and the Huntsman

Ein glückliches Königreich - bis plötzlich ein Krieg das Land überzieht. Ritter aus Fleisch und Blut kämpfen gegen eine Geister-Armee, ein Heer von Schatten. Als der König, der früh verwitwete, im Wald eine geheimnisvolle Fremde scheinbar vor dem Tod rettet und bald darauf zur Frau nimmt, weiß er nicht, dass er sich eine böse Zauberin ins Haus geholt hat. Ravenna (Charlize Theron) ermordet ihren kurz zuvor angetrauten Gatten, um selbst zu herrschen. Sie öffnet ihrer Armee Tür und Tor und reißt alle Macht an sich.



Des Königs Tochter, Snow White (Kirsten Stewart), ist noch ein Kind, als sie in ein Verlies gesperrt wird. Ravenna regiert als mächtigste und schönste Frau in einem Land voll Armut, Krankheit und Finsternis - bis Snow White droht, ihr den Rang abzulaufen. Der Zauberspiegel warnt seine Herrin vor der Prinzessin.



Die eitle Königin beginnt zu altern, eine einzige Nahrung kann diesen Prozess aussetzen. Um diese Nahrung zu erlangen, müssen junge Mädchen sterben. Auch Snow White droht dieses Schicksal. Doch der Prinzessin gelingt die Flucht aus ihrem Verlies. Snow White rettet sich in den undurchdringlichen Wald, der die Festung Ravennas umgibt.



Der Jäger (Chris Hemsworth) wird vom Verfolger zum Begleiter von Snow White. Sie treffen auf Trolle, Feen und eigenwillige Zwerge und müssen die Handlanger der Königin abschütteln - doch die Flucht durch ihr geschundenes Land zeigt Snow White, wofür es sich zu kämpfen lohnt. Sie tauscht ihr Kleid gegen eine Rüstung und trommelt ihre Verbündeten zusammen.