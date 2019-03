Um 74 vor Christus: Spartacus (Kirk Douglas), ein thrakischer Sklave in der Gewalt der Römer, wird an die Gladiatorenschule von Batiatus (Peter Ustinov) in Capua verkauft. Während er dort unter unmenschlichen Bedingungen zum Gladiator ausgebildet wird, verliebt er sich in die Sklavin Varinia (Jean Simmons). Doch auch der ehrgeizige römische Senator Crassus (Laurence Olivier) hat ein Auge auf Varinia geworfen und zwingt Batiatus, ihm die schöne Sklavin zu verkaufen.



Kurz darauf greift Spartacus einen Aufseher an - es kommt zum Aufstand und Ausbruch der Gladiatoren. Bald kämpfen Tausende von Sklaven unter Spartacus' Führung für ihre Freiheit - die römische Herrschaft droht in ihren Grundfesten erschüttert zu werden.



Neben Kirk Douglas in der Titelrolle sind mit Peter Ustinov, Laurence Olivier, Jean Simmons und Charles Laughton etliche Weltstars des Kinos der 50er Jahre vertreten, von denen Peter Ustinov 1961 mit dem Oscar als "Bester Nebendarsteller" ausgezeichnet wurde. Drei weitere Oscars erhielt der Film in den Kategorien Kamera, Kostümdesign und Szenenbild.



Die rekonstruierte Fassung des einzigen "Sandalenfilms" von Stanley Kubrick beeindruckt auch 55 Jahre nach der Erstaufführung durch sorgfältig choreografierte Massenszenen. Kubrick, der die Regie von seinem nach künstlerischen Differenzen mit Ko-Produzent Kirk Douglas entlassenen Vorgänger Anthony Mann übernommen hatte, ersetzte die ursprüngliche Hauptdarstellerin Sabina Bethmann durch Jean Simmons und kürzte mit Drehbuchautor Donald Trumbo Douglas' Dialoge beträchtlich.



Trumbo war ein berühmtes Mitglied der "Hollywood Ten", zehn Drehbuchautoren, Schauspielern und Regisseuren, die sich geweigert hatten, vor dem McCarthy-Ausschuss zur Untersuchung "unamerikanischer Umtriebe" über Mitgliedschaften in der kommunistischen Partei auszusagen, und Anfang 1948 zu Haftstrafen verurteilt worden waren.