Spy Game - Der finale Countdown

Im Wettlauf gegen die Zeit berichtet Muir, wie er Bishop während des Vietnamkriegs kennen gelernt und ihn im geteilten Berlin ausgebildet hat. Nach einem verhängnisvollen Einsatz im Libanon, bei dem sich Bishop in die Britin Elizabeth Hadley (Catherine McCormack) verliebte, kam es zwischen den beiden - mittlerweile zu Freunden gewordenen - Agenten zu Meinungsverschiedenheiten über die Arbeitsmethoden der CIA und schließlich zum Bruch. Als Muir klar wird, was Bishop zu seinem Alleingang in China getrieben hat, beschließt er, alle Hebel in Bewegung zu setzen und ihn auf eigene Faust zu retten - auch gegen den Willen seiner Vorgesetzten.