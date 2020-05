Staatsanwälte küßt man nicht

Chelsea Deardon (Daryl Hannah) gesteht zwar die Tat, bestreitet aber das Verbrechen, da ihr Vater ihr das Bild gewidmet und am Vorabend seines Todes geschenkt habe.



Logan (Robert Redford) und Kelly (Debra Winger) stellen Robert Forrester zur Rede. Forrester war ein Freund von Chelseas Vater, aber auch derjenige, der sie angezeigt hat. Von Forrester führt ein direkter Weg zu dem arroganten Galeristen Victor Taft (Terence Stamp).



Ein Detective namens Cavanaugh (Brian Dennehy) spielt Kelly Dokumente zu, die nahelegen, dass Forrester und Taft Chelseas Vater auf dem Gewissen haben. Bei der Recherche stellt sich heraus, dass längst nicht so viele Gemälde wie bislang vermutet im Feuer zerstört wurden.



Als ein Mord geschieht, zweifeln die Verteidiger an der Unschuld ihrer Mandantin. Zu allem Überfluss zeigt diese auch noch Interesse an Logan. Für das Juristenpaar wird es nicht nur brenzlig, sondern auch amourös turbulent.